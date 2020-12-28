Против Минздрава подали иск об обжаловании результатов конкурса на должность главы Центра общественного здоровья

В Окружной административный суд Киева поступил иск против Министерства здравоохранения относительно обжалования решения конкурсной комиссии об определении победителя на должность руководителя Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины".

ОАСК решает вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу, сообщили в пресс-службе суда.

Истцом является и.о. Главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"Среди требований иска - признать противоправными и отменить решения конкурсной комиссии от 24 ноября 2020 года в части допущения Романа Родыны к участию в конкурсе, а также решение от 3 декабря 2020 года, которым он был признан победителем конкурса на должность главы Центра общественного здоровья. Истец в заявлении об обеспечении иска просит суд приостановить действие решения об определении Романа Родыны победителем в конкурсе на указанную должность", - пояснили в суде.

Напомним, об избрании Романа Родыны победителем стало известно в середине декабря. Конкурс состоялся еще 24 ноября, но народные депутаты Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования о нем не знали.

Глава комитета Михаил Радуцкий отметил, что в СМИ заявляли о нарушении конкурсной процедуры. Народные депутаты отметили, что не были проинформированы о смене руководителя ЦОЗ и проведении конкурса. В частности, прозвучали замечания, что конкурс проходил в нерабочее время (начался в 18.30), приглашенные в конкурсную комиссию общественные организации представляют медицинские профсоюзные организации. Также есть информация, что один из участников конкурса подал декларацию о доходах с нарушением законодательства.

Комитет принял решение рекомендовать Кабинету Министров Украины безотлагательно провести проверку соблюдения требований проведения конкурса.

С 2018 года ЦОЗ возглавлял Владимир Курпита. Однако в декабре 2019-го он сообщил, что уходит с поста из-за несогласия с политикой Минздрава. И.о. Главы ЦОЗ стал Игорь Кузин.