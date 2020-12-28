Боевики снова обстреляли позиции ООС: ранен украинский военный

Военнослужащего доставили в медучреждение и оказали помощь.

Боевики снова обстреляли позиции ООС: ранен украинский военный
Фото: Макс Левин

Незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских военных вблизи Чермалыка на Донбассе.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Сегодня, 28 декабря, роSSийско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Чермалык. Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранения", - говорится в сообщении.

Военнослужащего доставили в медучреждение и оказали помощь.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений договоренностей о прекращении огня - шесть обстрелов и один пролет беспилотника. Один боец получил ранения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
МИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп СШАМИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп США
Оккупанты обстреляли частный дом в ВодяномОккупанты обстреляли частный дом в Водяном
Кличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследованоКличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследовано
ФОПы пришли на концерт "95 квартала", правоохранители оцепили зданиеФОПы пришли на концерт "95 квартала", правоохранители оцепили здание
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, военные открывали ответный огоньОккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, военные открывали ответный огонь
Волонтеры передали кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы и военный госпитальВолонтеры передали кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы и военный госпиталь
Оккупанты обстреляли частный дом в ВодяномОккупанты обстреляли частный дом в Водяном
Разумков считает, что оснований для досрочных парламентских выборов нетРазумков считает, что оснований для досрочных парламентских выборов нет
С начала суток на Донбассе ранены два украинских воинаС начала суток на Донбассе ранены два украинских воина
"Пленки Тупицкого" являются основанием для его отстранения, - представитель Зеленского в КС"Пленки Тупицкого" являются основанием для его отстранения, - представитель Зеленского в КС
Украинский военный подорвался у КрасногоровкиУкраинский военный подорвался у Красногоровки
Оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеОккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Боевики "ЛНР" передали украинской стороне военного, попавшего в пленБоевики "ЛНР" передали украинской стороне военного, попавшего в плен
Боевики на Донбассе применяют артиллерию, минометы и СПГБоевики на Донбассе применяют артиллерию, минометы и СПГ
Последние новости
Подгружаем последние новости