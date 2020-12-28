Боевики снова обстреляли позиции ООС: ранен украинский военный

Незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских военных вблизи Чермалыка на Донбассе.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Сегодня, 28 декабря, роSSийско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Чермалык. Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранения", - говорится в сообщении.

Военнослужащего доставили в медучреждение и оказали помощь.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений договоренностей о прекращении огня - шесть обстрелов и один пролет беспилотника. Один боец получил ранения.