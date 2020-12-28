Кличко рассказал о праздничных мероприятиях для киевских детей в онлайн-формате

Детей и их родителей ожидают праздничные конкурсы, квесты и мастер-классы по созданию игрушек и подарков своими руками.

Кличко рассказал о праздничных мероприятиях для киевских детей в онлайн-формате
Фото: facebook/Кличко - мер

На время зимних каникул городские власти подготовили для столичных школьников немало праздничных мероприятий в онлайн-формате. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

«На время новогодних и рождественских каникул город подготовил для школьников немало интересных мероприятий в онлайн-формате. Детей и их родителей ожидают праздничные конкурсы, квесты и мастер-классы по созданию игрушек и подарков своими руками. И многое другое», – сообщил Кличко.

Он отметил, что информации об этих мероприятиях можно ознакомиться на сайте Департамента образования КГГА.

«Я желаю всем школьникам сказочных и главное - безопасных каникул! И обращаюсь к родителям самим соблюдать элементарные правила безопасности и объяснять это детям. И когда вы посещаете праздничные локации в городе, и в транспорте, в общественных местах», – отметил Виталий Кличко.

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