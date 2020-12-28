ВАКС продлил срок действия обязательств Юрченко

Срок действия обязательств нардепу продлили до 24 февраля.

ВАКС продлил срок действия обязательств Юрченко
Фото: https://www.facebook.com/yurchenko211

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязательств народному депутату Александру Юрченко, подозреваемому в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"В четверг, 24 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила срок действия процессуальных обязательств, возложенных на народного депутата Верховной Рады Украины. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368, ч . 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, Юрченко обязан: прибывать к детективу, в производстве которого находиться уголовное производство, прокурору и суду по первому вызову; не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с лицом, указанным в постановлении; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Срок действия обязательств нардепу продлили до 24 февраля.

Напомним, по данным следствия, Юрченко завуалированно требовал передать через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долларов для подкупа нардепов-членов комитета.

15 сентября ВАКС арестовал помощника Юрченко с альтернативой залога в 1,5 млн гривен. Он внес залог и вышел из СИЗО уже на следующий день.

17 сентября Венедиктова подписала подозрение и ходатайство об аресте Юрченко. В Раде официально объявили об исключении его из фракции "Слуга народа".

В Офисе президента сообщили, что народный депутат "Слуги народа" Александр Юрченко, подозреваемый в причастности к вымогательству взятки, "потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады".

В конце сентября Юрченко вышел из СИЗО под залог в 3 млн гривен.

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