Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора по уважительной причине, - КС

Глава Конституционного суда "не намерен уклоняться от процессуальных действий".

Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора по уважительной причине, - КС
Фото: Макс Требухов

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пришел в понедельник в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий по уважительной причине.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Тупицкий не явился по уважительной причине. И он не намерен уклоняться от процессуальных действий", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в суде.

Комментируя направление Офисом генпрокурора президенту ходатайства об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, в суде отметили: "Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном суде" не оперируют таким понятием, как отстранение судьи КС от занимаемой должности".

Ранее сегодня стало известно, что Офис генпрокурора по почте направил главе КСУ Тупицкому сообщение о подозрении, поскольку Тупицкий не явился для проведения процессуальных действий. Главу Конституционного суда Украины подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Напомним, сегодня, 28 декабря, Офис генпрокурора вызвал Тупицкого для вручения подозрения по одному из дел судьи-беглеца Виктора Татькова.

21 декабря "Схемы" опубликовали разговор главы КСУ Тупицкого, который свидетельствует о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела по экс-главе Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову, который находится в розыске.

Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.

Представитель президента в КС Федор Вениславский отмечал, что "Пленки Тупицкого" являются основанием для его отстранения.

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