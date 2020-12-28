В Крыму задержали и будут судить за «организацию массового мероприятия» гражданского журналиста

"Админматериал - якобы за организацию массового мероприятия", - сообщил адвокат.

В Крыму задержали и будут судить за «организацию массового мероприятия» гражданского журналиста
Фото: Кримська солідарність

Сотрудники роSSийской полиции в оккупированном Крыму задержали гражданского журналиста Вилена Темерьянова.

Об этом сообщила "Крымская солидарность".

Журналист живет в поселке Вольное Джанкойского района. Жена задержанного сообщила, что сотрудники правоохранительных органов не представились.

«Не завелась машина. Пока он пытался понять причину неполадки, подъехали трое сотрудников. Они стали говорить: "Что вы нас обманываете? Ни в какой Красноперекопск вы не едете!". Очевидно, раньше они мужу позвонили. Я в машине сидела с сыном. Муж первым потребовал их документы, но они будто не слышали его. Затем я начала спрашивать их документы. Но они не показывали никаких документов. Говорили, что "все в суде расскажут", в Симферополе. Они заблокировали его с двух сторон, создали ему тупик", - рассказала жена Темерьянова.

По данным активистов, гражданского журналиста повезли в участок полиции на улице Футболистов, 20 в Симферополе.

Впоследствии адвокат Эмиль Курбединов сообщил в Facebook, что Темерьянова привезли в подконтрольный РоSSии Центральный районный суд Симферополя.

"Админматериал - якобы за организацию массового мероприятия", - написал адвокат.

Напомним, 25 сентября в оккупированном Россией Крыму задержали 22-летнего жителя Одесской области. Прокуратура АР Крым возбудила дело из-за незаконного задержания гражданина Украины.

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