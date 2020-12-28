С апреля будем понемногу возвращаться к привычному ритму жизни - главный санврач Украины

Виктор Ляшко призвал граждан не пренебрегать иммунопрофилактикой.

С апреля будем понемногу возвращаться к привычному ритму жизни - главный санврач Украины
Фото: kmu.gov.ua

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Украина начнет возвращаться к привычному ритму жизни с апреля 2021 года, однако полностью от противоэпидемических ограничений отказываться не планируется.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

"У меня такие прогнозы, сейчас есть ощущение, что мы с апреля (2021, - ред.) будем понемногу возвращаться к привычному для нас ритму жизни. Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что у коронавируса уже есть около 12 тыс. мутаций.

"Это ожидаемое явление для эпидемиологов и вирусологов. Больше всего мне бы хотелось, чтобы вместе с эпидемией коронавируса не началась вспышка какой-то другой инфекционной болезни, а их (болезней, - ред.) - огромное количество. Если начнется микс-инфекция, будет достаточно сложно реагировать . Я имею в виду дифтерию, корь, краснуху - болезни, которые могут начаться, если люди будут пренебрегать иммунопрофилактикой", - пояснил Ляшко.

Напомним, 27 декабря во всех странах Евросоюза началась массовая вакцинация от ковида. Украинские власти ведут переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами, чтобы ускорить поставки вакцины. Первоначально Украина должна была получить бесплатную вакцину в объеме 8 млн доз во втором-третьем квартале следующего года. Сейчас первую партию ожидают в конце первого квартала.

Минздрав планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предполагает утвержденный министерством план вакцинации.

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