Китайский суд приговорил к 4 годам заключения журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 в Ухане
Женщина еще в июне объявила голодовку.
Китайский суд вынес приговор общественной журналистке Жань Жан, сообщавшей о начале коронавирусной эпидемии в городе Ухань в феврале 2020 года.
Ее приговорили к четырем годам заключения, передает Радио Свобода.
37-летняя бывшая юристка Жань записывала видео переполненных крематориев и больниц, которые широко расходились в сетях. Эти кадры показывали, как город пытается противодействовать распространению COVID-19 в начале вспышки.
Женщину обвинили в "поиске поводов для ссор и провоцировании беспокойств" за ее освещение хаотичной первой реакции на первые случаи.
Ее адвокат Рен Куаннью сообщил, что есть основания беспокоиться о здоровье Жань. Она объявила голодовку в июне, с тех пор ее кормили насильно через нос.
Адвокат журналистки отметил, что на прошлой неделе она пообещала отказываться от пищи "до самого конца", если получит тяжелый приговор.
Жань Жан - первая из группы общественных журналистов, задержанных ранее в этом году из-за освещения ситуации в Ухане.
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