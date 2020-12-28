Китайский суд приговорил к 4 годам заключения журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 в Ухане

Китайский суд вынес приговор общественной журналистке Жань Жан, сообщавшей о начале коронавирусной эпидемии в городе Ухань в феврале 2020 года.

Ее приговорили к четырем годам заключения, передает Радио Свобода.

37-летняя бывшая юристка Жань записывала видео переполненных крематориев и больниц, которые широко расходились в сетях. Эти кадры показывали, как город пытается противодействовать распространению COVID-19 в начале вспышки.

Женщину обвинили в "поиске поводов для ссор и провоцировании беспокойств" за ее освещение хаотичной первой реакции на первые случаи.

Ее адвокат Рен Куаннью сообщил, что есть основания беспокоиться о здоровье Жань. Она объявила голодовку в июне, с тех пор ее кормили насильно через нос.

Адвокат журналистки отметил, что на прошлой неделе она пообещала отказываться от пищи "до самого конца", если получит тяжелый приговор.

Жань Жан - первая из группы общественных журналистов, задержанных ранее в этом году из-за освещения ситуации в Ухане.

Ранее несколько стран призвали Китай прояснить обстоятельства взрыва вируса.

Спецслужбы пяти стран заявляли, что Пекин знал о передаче инфекции от человека к человеку еще в начале декабря 2019 года, но молчал до 20 января.

Только 17 декабря Пекин согласился принять следственную группу Всемирной организации здравоохранения, которая должна выявить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.