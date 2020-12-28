Минздрав и в дальнейшем будет покупать лекарства от COVID-19 с недоказанной эффективностью, несмотря на рекомендации ВОЗ

Министерство здравоохранения Украины и в дальнейшем будет покупать лекарства от COVID-19 с недоказанной эффективностью, несмотря на рекомендации ВОЗ.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Речь идет о выделении средств на централизованную закупку лекарственных средств "Иммуноглобулин" и "Тоцилизумаб". Эти два лекарственные средства внесены в национальный протокол лечения COVID-19. Этот протокол составляется ведущими специалистами нашей страны, которые каждый день лечат украинцев, больных COVID -19, спасают их жизни. Если украинские специалисты, используя это, спасают жизни украинцев, то мы будем закупать и поставлять в больницы эти лекарственные средства для того, чтобы они и дальше спасали", - заявил глава Минздрава.

По его словам, проведенные в Украине исследования эффективности "иммуноглобулина" показали неплохой результат.

Как стало известно LB.ua, ВОЗ обеспокоена решением Кабмина выделить 125 млн гривен на закупку экспериментальных лекарств от COVID-19. Директор регионального Европейского бюро Ганс Клюге написал письмо главе Минздрава. Ганс Клюге отметил, что практика лечения коронавируса постоянно меняется, для этого проводятся многочисленные рандомизированные контролируемые исследования многих различных препаратов.

"Принимая во внимание ситуацию с мировой пандемией COVID-19, важно отметить инициативу украинских специалистов следовать последним доступным рекомендациям и протоколам лечения. Однако ВОЗ хотела бы привлечь к соблюдению доказательных методов и предлагает пересмотреть имеющуюся в Украине практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19" , - говорится в письме.

Правительство выделило около 125 млн гривен на покупку тоцилизумаба и иммуноглобулина в конце ноября. Оба препарата в украинском протоколе лечения, хотя их эффективность до сих пор не доказана.

В ноябре Министерство здравоохранения включило в протокол лечения ковида переливание плазмы тех, кто уже выздоровел от коронавируса. Речь идет о реконвалесцентной плазме с высокими титрами антител класса IgG против SARS-CoV-2.

В протоколе отмечается, что плазма может быть использована для раннего специфического лечения коронавируса только для тех пациентов, которые имеют лабораторно подтвержденное заболевание ковидом, тяжелое или критическое течение заболевания или прогностические факторы прогрессирования до тяжелого или критического состояния.