НАБУ и ГБР закрыли еще шесть производств о недостоверном декларировании чиновников

С мая были выявлены нарушения в 97 декларациях.

НАБУ и ГБР закрыли еще шесть производств о недостоверном декларировании чиновников
Фото: LB.ua

Национальное антикоррупционное бюро закрыло еще шесть уголовных производств за умышленное декларирование недостоверной информации на основании решения Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства по предупреждению коррупции.

Отмечается, что эти производства были открыты по результатам полной проверки деклараций.

В частности, НАБУ закрыло производство в отношении депутата Рады VIIІ созыва Игоря Шкири, который не задекларировал имущество на общую сумму 63 млн грн (в том числе 6 земельных участков, принадлежащих жене, собственные корпоративные права, доход члена семьи, финансовые обязательства свои и жены), мэра Днепра Бориса Филатова, в декларациях которого за 2016 и 2017 годы выявлены недостоверные сведения на сумму 485,8 тыс. грн и 519,7 тыс. грн; судьи Конституционного суда Ирины Завгородней, не задекларировавшей автомобиль Land Rover стоимостью 615,3 тыс. грн, который принадлежит ее мужу; депутата Андрея Павелко, который не задекларировал приобретение в собственность аксессуара стоимостью 425 тыс. грн, полученные подарки в виде пользования гостиничным номером; не указал члена семьи (гражданскую жену) и ее имущество (авто «Bentley Continental», «Land Rover Range Rover», пользование квартирой), судьи Заводского районного суда г. Днепродзержинска Днепропетровской области Станислава Рычко, который не указал пользование женой квартирой, автомобиль жены и ее финансовые обязательства; не задекларировал доходы члена семьи в виде социальной помощи и подарка в виде квартир.

Кроме того, Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении начальника следственного отдела Покровского отделения полиции Днепропетровской области Сергея Удовенко, который не задекларировал собственные денежные активы суммарно на 762,1 тыс. грн.

Всего с мая 2020 года НАПК установило признаки умышленного декларирования недостоверной информации по ст. 366-1 УК в 97 декларациях. Материалы были направлены в правоохранительные органы.

"Из-за решения КСУ привлечь к ответственности лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях за предыдущие годы, пока невозможно. Также остается заблокированной работа НАПК. Закон, который восстанавливает функции Агентства, до сих пор не вступил в силу", - отметили в НАПК.

Напомним, в октябре Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. НАПК сообщило, что закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения КСУ.

4 декабря Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование и приняла компромиссный вариант законопроекта. 7 декабря документ подписал спикер Рады Дмитрий Разумков. В НАПК назвали условия, созданные этим законопроектом, "санаторными" для коррупционеров.

В ЕС назвали новый закон о е-декларациях "недостаточным".

23 декабря Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование, которая была отменена скандальным решением Конституционного суда. Документ также предусматривает ответственность за умышленное непредоставление декларации.

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