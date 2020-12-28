Украина направила ОБСЕ ноту протеста из-за боевого травмирования военного на Донбассе

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины 27 декабря в результате обстрела со стороны боевиков получил боевое травмирование, Украина направила в СММ ОБСЕ ноту протеста.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ ", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья украинского военного удовлетворительное, его эвакуировали в медицинское учреждение.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений договоренностей о прекращении огня - шесть обстрелов и один пролет беспилотника. В ответ на нарушение прекращения огня роSSийско-оккупационными войсками украинские защитники открыли огонь.