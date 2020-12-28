Группа лиц штурмовала Минразвития общин и территорий, пострадал полицейский

Участники акции пытались прорваться в министерство.

Группа лиц штурмовала Минразвития общин и территорий, пострадал полицейский

Группа лиц пыталась ворваться в здание Министерства развития общин и территорий. Один мужчина нанес телесные повреждения полицейскому.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Инцидент произошел во время досрочной акции под министерством, впрочем, чего требовали митингующие, в полиции не сообщили.

"Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту нападения на полицейского расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции, отметив, что задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Также после проведения первоочередных следственных действий возможна дополнительная правовая квалификация действий лиц, пытавшихся прорваться в помещение министерства.

Напомним, что 15 декабря во время столкновений с митингующими SaveФОП на Майдане Незалежности в Киеве пострадали около 40 полицейских.

Одного милиционера во время потасовки ударили по голове, в результате чего тот потерял сознание. Другие получили ожоги глаз.

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