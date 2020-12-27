Оккупанты сегодня стреляли вблизи Марьинки и Авдеевки

На Донбассе оккупанты три раза нарушили режим тишины.

Оккупанты сегодня стреляли вблизи Марьинки и Авдеевки
Фото: donpatriot.news

В течение текущих суток, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом информирует пресс-служба ООС.

Недалеко от населенного пункта Марьинка вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Враждебная огневая активность была замечена и неподалеку Авдеевки, где для корректировки огня из гранатометов различных систем враг применил беспилотник, работу которого украинцы остановили после пересечения линии разграничения.

"На многочисленные обстрелы противника украинские воины дали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря на Донбассе было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны РФ. Оккупанты, в частности, обстреляли частный дом в Водяном.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
МИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп СШАМИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп США
ФОПы пришли на концерт "95 квартала", правоохранители оцепили зданиеФОПы пришли на концерт "95 квартала", правоохранители оцепили здание
Печать на подаренной Лаврову иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины, - Министерство культурыПечать на подаренной Лаврову иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины, - Министерство культуры
В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"
Блок рекламы


Похожие новости
В Беларуси сегодня первое воскресенье без анонсированного марша, однако люди собираются с самого утраВ Беларуси сегодня первое воскресенье без анонсированного марша, однако люди собираются с самого утра
На Донбассе оккупанты стреляли из стрелкового оружияНа Донбассе оккупанты стреляли из стрелкового оружия
Оккупанты обстреляли частный дом в ВодяномОккупанты обстреляли частный дом в Водяном
Оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеОккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Оккупанты на Донбассе девять раз за сутки нарушили режим прекращения огняОккупанты на Донбассе девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня
Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огоньОккупанты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огонь
Оккупанты на Донбассе девять раз нарушили "тишину", стреляли в мирное населениеОккупанты на Донбассе девять раз нарушили "тишину", стреляли в мирное население
Оккупанты заявили, что нашли в Севастополе новый источник подземных водОккупанты заявили, что нашли в Севастополе новый источник подземных вод
Оккупанты пять раз нарушили режим тишины на ДонбассеОккупанты пять раз нарушили режим тишины на Донбассе
Оккупанты стреляли вблизи Южного, Водяного и в пригороде АвдеевкиОккупанты стреляли вблизи Южного, Водяного и в пригороде Авдеевки
Последние новости
Подгружаем последние новости