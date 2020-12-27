Оккупанты сегодня стреляли вблизи Марьинки и Авдеевки

На Донбассе оккупанты три раза нарушили режим тишины.

В течение текущих суток, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом информирует пресс-служба ООС.

Недалеко от населенного пункта Марьинка вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Враждебная огневая активность была замечена и неподалеку Авдеевки, где для корректировки огня из гранатометов различных систем враг применил беспилотник, работу которого украинцы остановили после пересечения линии разграничения.

"На многочисленные обстрелы противника украинские воины дали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.