ВОЗ предрекла миру новую пандемию после коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что текущая пандемия коронавируса не станет последней для человечества, и предупредил, что странам нужно укреплять системы здравоохранения для дальнейшей борьбы с другими эпидемиями, которые уже не за горами.

По словам главы ВОЗ, коронавирус показал неготовность систем здравоохранения к борьбе с пандемией. Чтобы избежать подобной ситуации в будущем, необходимо хорошо укрепить здравоохранение в каждой стране.

Кроме того, в ВОЗ призывают страны мира решать глобальные проблемы, такие как изменение климата и защита животных, ведь попытки уберечь здоровье людей обречены на неудачу без решения этих вопросов.

По мнению руководителя ВОЗ, коронавирусный кризис не будет последней пандемией, и осудил недальновидную растрату денег на борьбу со вспышками СOVID-19, если ничего не предпринимается для подготовки к следующей вспышке.

Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что в первом ежегодном отчете Глобального совета по мониторингу готовности мира к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения за сентябрь 2019 года, опубликованном за несколько месяцев до вспышки коронавируса, было предостережение, что мир не готов к потенциально разрушительным пандемиям.

Согласно данным из официальных источников, от коронавируса уже погибли не менее 1,75 миллиона человек, и с момента вспышки, зарегистрированной в Китае в декабре прошлого года, было зафиксировано почти 80 миллионов случаев заражения.

Гебрейесус подчеркнул, что последствия пандемии выходят далеко за рамки самой болезни и "имеют далеко идущие последствия для общества и мировой экономики".