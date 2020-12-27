В Беларуси сегодня первое воскресенье без анонсированного марша, однако люди собираются с самого утра

Сегодня, 27 декабря, в Беларуси первое воскресенье с начала протестов против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков без анонсированного Марша.

Об этом пишет телеграм-канал NEXTA.

"Однако это не помешало белорусским партизанам собраться вместе и прогуляться в своих районах", - написали администраторы канала.

Фото: принтскрин

Люди с самого утра собираются колоннами в Жодино, Гродно, минских районах Лебединый, Зеленый Луг, Шарики и Маяковки. "Белорусы - сами себе "кукловоды". Когда хотят - тогда и протестуют! А протестовать против диктатуры белорусы хотят всегда ... ", - добавил NEXTA.

В то же время tut.by пишет, что утром в Минске начали подтягивать спецтехнику. Есть информация о задержаниях в белорусской столице.

Напомним, в Беларуси со дня выборов президента, 9 августа, продолжаются массовые акции протеста против фальсификаций и режима Лукашенко, во время которых силовики применяют против митингующих силу и спецсредства.

Более ста действующих и бывших силовиков и военных Беларуси подписали открытое письмо, в котором призвали провести новые выборы "как единственный способ разрешения кризиса, объединения общества, восстановления в стране верховенства права и законности".