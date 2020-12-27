Шмыгаль: правительство работает над увеличением количества доз вакцины для украинцев

На этой неделе закупку вакцин от COVID-19 Кабмин обсудил с послами G7 и ЕС.

Шмыгаль: правительство работает над увеличением количества доз вакцины для украинцев
Фото: kmu.gov.ua

В Кабинете Министров и Офисе Президента работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин от ковида, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом в соцсети написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Почти 3 млрд грн на эти цели уже заложено в госбюджете-2021. Еще дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам”, – написал он.

Кроме того, правительство уже в этом году выделило 1,3 млрд грн для Минздрава на вакцины. Это решение согласовал бюджетный комитет Верховной Рады.

На этой неделе закупку вакцин от COVID-19 Кабмин обсудил с послами G7 и ЕС. "Также этот вопрос прорабатывается совместно со Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин из ЕС ", - добавил премьер.

Напомним, украинская власть ведет переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами, чтобы ускорить поставки в Украину вакцины против COVID-19. Сначала Украина должна была получить бесплатную вакцину от коронавируса в объеме 8 млн доз во втором-третьем квартале следующего года. Сейчас первую партию ожидают в конце первого квартала.

Минздрав планирует на протяжении года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предполагает утвержденный министерством план вакцинации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
МИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп СШАМИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп США
ФОПы пришли на концерт "95 квартала", правоохранители оцепили зданиеФОПы пришли на концерт "95 квартала", правоохранители оцепили здание
Печать на подаренной Лаврову иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины, - Министерство культурыПечать на подаренной Лаврову иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины, - Министерство культуры
В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"
Блок рекламы


Похожие новости
Украина рассчитывает на более быстрое получение вакцины от ковида в обмен на услуги транспортировки самолетом "Мрия", - РадуцкийУкраина рассчитывает на более быстрое получение вакцины от ковида в обмен на услуги транспортировки самолетом "Мрия", - Радуцкий
Зеленский поздравил украинцев с католическим РождествомЗеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством
Украина надеется дополнительно получить 8 млн бесплатных доз вакцины от COVID-19Украина надеется дополнительно получить 8 млн бесплатных доз вакцины от COVID-19
МОЗ планирует вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцевМОЗ планирует вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев
Большинство украинцев считает, что страна развивается в неправильном направлении, - опросБольшинство украинцев считает, что страна развивается в неправильном направлении, - опрос
Шмыгаль обсудил закупку вакцины против коронавируса с послами стран G7 и ЕСШмыгаль обсудил закупку вакцины против коронавируса с послами стран G7 и ЕС
Правительство продлило программу медгарантий на первый квартал 2021 годаПравительство продлило программу медгарантий на первый квартал 2021 года
"Нафтогаз" поздравил правительство с "серьезным усилением" Витренко в качестве главы Минэнерго"Нафтогаз" поздравил правительство с "серьезным усилением" Витренко в качестве главы Минэнерго
Правительство Италии ввело "жесткий" локдаун на период Рождества и Нового ГодаПравительство Италии ввело "жесткий" локдаун на период Рождества и Нового Года
Шмыгаль рассказал детали Национального плана вакцинации от ковида - собираются вакцинировать 50% украинцевШмыгаль рассказал детали Национального плана вакцинации от ковида - собираются вакцинировать 50% украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости