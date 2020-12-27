Шмыгаль: правительство работает над увеличением количества доз вакцины для украинцев

На этой неделе закупку вакцин от COVID-19 Кабмин обсудил с послами G7 и ЕС.

В Кабинете Министров и Офисе Президента работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин от ковида, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом в соцсети написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Почти 3 млрд грн на эти цели уже заложено в госбюджете-2021. Еще дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам”, – написал он.

Кроме того, правительство уже в этом году выделило 1,3 млрд грн для Минздрава на вакцины. Это решение согласовал бюджетный комитет Верховной Рады.

На этой неделе закупку вакцин от COVID-19 Кабмин обсудил с послами G7 и ЕС . "Также этот вопрос прорабатывается совместно со Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США , Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин из ЕС ", - добавил премьер.

Напомним, украинская власть ведет переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами, чтобы ускорить поставки в Украину вакцины против COVID-19. Сначала Украина должна была получить бесплатную вакцину от коронавируса в объеме 8 млн доз во втором-третьем квартале следующего года. Сейчас первую партию ожидают в конце первого квартала.

Минздрав планирует на протяжении года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предполагает утвержденный министерством план вакцинации.