Украинец вез из РоSSии нож с гравировкой "ФСБ РФ"

Кроме того, пограничники обнаружили у россиянина две сабли и кинжал, вероятно, восточного происхождения.

РоSSиянин и украинец везли из РоSSии сабли, кинжал и ножи, на одном из которых гравировка “ФСБ РФ”.

Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.

Пограничники Черниговского отряда во время осмотра автомобиля "SsangYong" роSSийской регистрации, которым из РФ в Украину направлялся 55-летний россиянин, обнаружили в багажном отделении две сабли и кинжал, вероятно, восточного происхождения.

47-летний украинец, возвращаясь из РФ домой на автомобиле "Мерседес" роSSийской регистрации, тоже прихватил с собой запрещенные вещи. В его машине погранично-таможенная группа нашла два ножа с длиной лезвия 15 см и 17 см.

На одном из них - гравировка с изображением символики ФСБ РФ.

В Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Выявленные ножи, кинжал и сабли переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы.

Напомним, болгарин пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius, которой 333 года. Старинный инструмент пограничники обнаружили в пункте пропуска на границе с Румынией.

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