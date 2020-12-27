В Европоле предупредили о возможных попытках похищения вакцин от ковида
Европейское полицейское управление определило возможные "горячие точки", где могут произойти такие преступления.
В Европоле предупредили о возможных попытках похищения вакцин от коронавируса.
Об этом заявила директор Европейского полицейского управления Катрин де Болль, пишет “Немецкая волна”.
Де Болль отметила, что государственные ведомства, которые занимаются хранением и транспортировкой вакцины, должны быть готовы к попыткам похищений новой вакцины от коронавируса. "Во время первого локдауна банды охотились на транспорт с защитными масками", - напомнила она.
Европол уже определил возможные "горячие точки", где могут произойти такие преступления.
"В ЕС осуществляется специальное сотрудничество, чтобы защитить такой транспорт", - добавила де Болль.
Она также предупредила о предложениях продажи вакцины, которые начали появляться в социальных сетях.
"Если человек станет жертвой подобного мошенничества, это, конечно, может иметь серьезный вред для здоровья", - предупредила де Болль.
Она добавила, что Европол уже сообщил об этих подозрениях государствам-членам Евросоюза и призвал их правоохранительные органы быть бдительными.
Напомним, в ЕС сегодня началась массовая вакцинация от коронавируса. Всего должны привить 450 млн человек.
В США Служба здравоохранения штата Нью-Йорк расследует возможные нарушения государственных правил распределения вакцины от COVID-19. В мошенничестве подозревается сеть общественного здравоохранения "ParCare", поставщик вакцины в округе Ориндж.