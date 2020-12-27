В Европоле предупредили о возможных попытках похищения вакцин от ковида

Европейское полицейское управление определило возможные "горячие точки", где могут произойти такие преступления.

В Европоле предупредили о возможных попытках похищения вакцин от коронавируса.

Об этом заявила директор Европейского полицейского управления Катрин де Болль, пишет “Немецкая волна”.

Де Болль отметила, что государственные ведомства, которые занимаются хранением и транспортировкой вакцины, должны быть готовы к попыткам похищений новой вакцины от коронавируса. "Во время первого локдауна банды охотились на транспорт с защитными масками", - напомнила она.

Европол уже определил возможные "горячие точки", где могут произойти такие преступления.

"В ЕС осуществляется специальное сотрудничество, чтобы защитить такой транспорт", - добавила де Болль.

Она также предупредила о предложениях продажи вакцины, которые начали появляться в социальных сетях.

"Если человек станет жертвой подобного мошенничества, это, конечно, может иметь серьезный вред для здоровья", - предупредила де Болль.

Она добавила, что Европол уже сообщил об этих подозрениях государствам-членам Евросоюза и призвал их правоохранительные органы быть бдительными.

Напомним, в ЕС сегодня началась массовая вакцинация от коронавируса. Всего должны привить 450 млн человек.