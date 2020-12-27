Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли из Донбасса через РоSSию и Сербию, - СМИ

Об этом рассказал бывший глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич.

Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли из Донбасса через РоSSию и Сербию, - СМИ
Фото: SARNA

Икону с украинской печатью, подаренную председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком роSSийскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, вывезли из Донбасса через РоSSию и Сербию.

Об этом рассказал бывший глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич, говорится на facebook-странице Балканского обозревателя.

Так, 29 мая 2018 года в Баня-Луке (Босния) икону Додику подарил председатель Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Душко Вукотич.

"Вукотич привез икону из Донбасса через РоSSию и Белград", - сказал Савич.

Он добавил, что не знает, были ли у Вукотича какие-либо сопроводительные бумаги для этого, как это обычно бывает при таких обстоятельствах.

Согласно обнародованной информации, Вукотич поехал на Донбасс в 2018 году в качестве председателя Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской для участия в заседании объединения "Наследники Победы". Эта организация активно работает в оккупированных Крыму и Донбассе. Представители "власти" Луганская и Донецкая якобы и передали главе сербских ветеранов икону с изображением Святого Николая, которую он затем привез Додику.

Тем самым опровергнуто заявление представителей Додика о том, что икона последние 15 лет принадлежала семье из Баня-Луки.

Фото: facebook-cтраница Балканского обозревателя

Сам Вукотич, который якобы привез из Донбасса и подарил икону Додику, ни подтвердил, ни опроверг обвинения. Он отметил, что "пусть расследование ведет Интерпол".

Напомним, подаренную роSSийскому министру иностранных дел Сергею Лаврову икону с украинской печатью вернули на территорию Боснии и Герцоговины.

14 декабря Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, которую, вероятно, вывезли из Луганска. Как писали местные СМИ, в подтверждение подлинности иконы показали официальную печать на обороте. На ней указано, что картина была собственностью Украинской ССР. В Министерстве культуры и информполитики Украины сообщили, что печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.

Босния и Герцеговина просят проверить происхождение иконы через официальные ведомства, в частности Интерпол.

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело по факту передачи украинской иконы Лаврову.

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