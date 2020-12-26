В Петербурге у консульства Беларуси задержали 14 протестующих

В Санкт-Петербурге у консульства Беларуси задержали как минимум 14 человек, которые протестовали против режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "МБХ медиа".

Среди задержанных оказались корреспонденты изданий "Северо-Запад. МБХ медиа" и "Север.Реалии". Одного из журналистов задержали, несмотря на то, что он показал пресс карту.

РоSSийские правоохранители объяснили задержание тем, что акция протеста была несогласованной.

Сегодня стало известно, что полицейские запретили уроженцам Беларуси, которые живут в Петербурге, собираться у здания диппредставительства в национальной атрибутике и скандировать лозунги.

"МБХ медиа" пишет, что белорусы, которые живут в Петербурге, 139 дней подряд выходят к зданию посольства в национальной красно-белой символике с требованием отставки Александра Лукашенко.

Напомним, в Беларуси со дня выборов президента, 9 августа, продолжаются массовые акции протеста против фальсификаций и режима Лукашенко, во время которых силовики применяют против митингующих силу и спецсредства.

20 декабря задержали как минимум 53 человека.

Более ста действующих и бывших силовиков и военных Беларуси подписали открытое письмо, в котором призывали провести новые выборы "как единственный способ разрешения кризиса, объединения общества, восстановления в стране верховенства права и законности".