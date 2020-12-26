РФ провела военные учения в оккупированном Крыму

На кораблях Черноморского флота в оккупированном Крыму РФ провела военные учения.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ .

"На кораблях Черноморского флота в пунктах базирования Севастополь и НовороSSийск проведены специальные корабельные учения "Заступление корабля на боевое дежурство", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что цель учений - отработка действий личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, а также проверка организации приготовления кораблей в заступление на боевое дежурство.

Также роSSийские военные тренировались вести бой в случае нападения с воздуха.

Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что если РоSSия нападет со стороны Крыма – мобилизуют и мужчин, и женщин. Президент Украины также отметил, что всегда может позвонить Путину, но сейчас "нет предмета разговора".

"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что РоSSия это прекрасно понимает ", - сказал глава государства.