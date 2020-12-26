Количество случаев ковида в мире превысило 80 млн, Украина - на 16-м месте

От болезни умерли 1 759 689 человек.

По состоянию на 17:00 26 декабря количество обнаруженных случаев коронавируса составляет 80 306 522.

Об этом свидетельствуют данные портала worldometers.info.

От болезни умерли 1 759 689 человек, выписаны - 56 601 635.

Сейчас ковидом болеют 21 945 198 человек, 105 669 находятся в критическом состоянии.

Вылечились 56 601 635 больных.

Зарегистрировано 111 635 новых случаев и 2 698 смертей.

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Больше всего случаев COVID-19 обнаружено в США: 19 212 044. В стране от болезни уже умерли 338 283 человека.

В Индии число случаев коронавируса превысило 10 млн, а в Бразилии - 7 млн.

Украина находится на 16-м месте в мире и 8-м в Европе с 1 019 876 больными ковидом. Перед ней - Иран, где заболели 1 194 963 человека.

Фото: скриншот

Напомним, 25 декабря в Украине зафиксировано 7 709 новых случаев ковида, выздоровели 5 145 человек. Летальных случаев - 121.

По данным аналитиков Киевской школы экономики, количество новых выявленных случаев COVID-19 стабилизировалось еще в середине ноября. Пика в конце ноября и спада в декабре - не было.

Но Украина до сих пор остается в пятерке стран с наиболее критичной ситуацией по COVID-19. Пик заболеваемости COVID-19 в Украине с 14 тысячами новых выявленных случаев за сутки фиксировался в конце ноября, согласно статистике Министерства здравоохранения.

В то же время данные заболеваемости Национальной службы здоровья Украины показывают, что падение, которое якобы началось с 28 ноября, на самом деле не происходило. С середины ноября суточные показатели новых случаев COVID-19 находятся на плато - на уровне около 12 тысяч в день.

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