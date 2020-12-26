На Донбассе оккупанты стреляли из стрелкового оружия

Сегодня, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны РФ .

Об этом информирует пресс-центр штаба проведения ООС.

Так, вечером, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Березово, роSSийско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, в районе проведения ООС саперы ГСЧС сегодня разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

Напомним, 25 декабря на Донбассе было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, оккупанты, в частности, обстреляли частный дом в Водяном.