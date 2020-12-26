Грузинский парламент принял постановление о евроинтеграции

Резолюция определяет внешнюю политику страны на четыре года.

Грузинский парламент принял постановление о евроинтеграции

Грузинский парламент принял постановление "О внешней политике Грузии", которое одним из ключевых направлений называет стремление вступить в Евросоюз и в Североатлантический альянс.

Об этом пишет “Радио Свобода”.

Резолюция определяет внешнюю политику страны на четыре года.

"Для грузинского общества европейский и евроатлантический выбор - исторический выбор, закрепленный в Конституции Грузии", - отметил глава парламентского комитета по иностранным делам Николоза Самхарадзе.

Принятая резолюция должна помочь в осуществлении предвыборного обещания партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" о том, что до 2024 года Грузия будет готова к подаче документов на вступление в ЕС, говорится в сообщении.

Как пишет Украинская правда, в документе также говорится о намерении правительства укреплять связи с Китаем, Индией, Японией и Кореей, Центральной Азией и Ближним Востоком.

Кроме того, в постановление добавлен абсолютно новый пункт, который касается межгосударственных судебных разбирательств с РоSSийской Федерацией.

Сейчас в Страсбургском суде рассматривается два межгосударственных судебных дела Грузии и РоSSии - по августовской войне и практике массовых преследований, арестов, нападений и убийств грузинского населения на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации, например пытки и убийство Арчила Татунашвили.

Напомним, 11 декабря в Грузии получил полномочия парламент нового, десятого созыва.

На первом заседании нового парламента присутствовали только 88 депутатов из 150. Они представляли исключительно правящую партию "Грузинская мечта".

Депутаты от оппозиционных партий бойкотировали первое заседание, потому что считают результаты выборов сфальсифицированными. Они отказались заходить в парламент и требовали провести новое голосование. Более того, несколько партий, среди которых "Единое национальное движение" (партия, основанная Михеилом Саакашвили), решили отказаться от мандатов.

Во втором туре выборов, которые оппозиция бойкотировала, "Грузинская мечта" набрала около 90% голосов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
МИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп СШАМИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп США
Печать на подаренной Лаврову иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины, - Министерство культурыПечать на подаренной Лаврову иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины, - Министерство культуры
В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"
Кличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследованоКличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследовано
Блок рекламы


Похожие новости
Новобранцы приняли присягу в 16 воинских частяхНовобранцы приняли присягу в 16 воинских частях
Разумков считает, что оснований для досрочных парламентских выборов нетРазумков считает, что оснований для досрочных парламентских выборов нет
В МИД считают ничтожным постановление Следственного комитета РФ о розыске МаркиваВ МИД считают ничтожным постановление Следственного комитета РФ о розыске Маркива
Крымскую платформу представили ЕвропарламентуКрымскую платформу представили Европарламенту
Парламент принял закон об "инвестиционных нянях"Парламент принял закон об "инвестиционных нянях"
Европейская Бизнес Ассоциация просит парламент поддержать поправку о более постепенном повышении акцизов на ТИЭНыЕвропейская Бизнес Ассоциация просит парламент поддержать поправку о более постепенном повышении акцизов на ТИЭНы
Игорный бизнес обратился в парламент по поводу освобождения его на 4 года от налогообложения, - СоболевИгорный бизнес обратился в парламент по поводу освобождения его на 4 года от налогообложения, - Соболев
Рада приняла закон "Об электронных коммуникациях" с предложениями ЗеленскогоРада приняла закон "Об электронных коммуникациях" с предложениями Зеленского
Парламент уволил министра по делам ветеранов БессарабаПарламент уволил министра по делам ветеранов Бессараба
Парламент Венгрии делает невозможным усыновление детей однополыми парамиПарламент Венгрии делает невозможным усыновление детей однополыми парами
Последние новости
Подгружаем последние новости