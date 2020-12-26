Грузинский парламент принял постановление о евроинтеграции

Резолюция определяет внешнюю политику страны на четыре года.

Грузинский парламент принял постановление "О внешней политике Грузии", которое одним из ключевых направлений называет стремление вступить в Евросоюз и в Североатлантический альянс.

Об этом пишет “Радио Свобода”.

Резолюция определяет внешнюю политику страны на четыре года.

"Для грузинского общества европейский и евроатлантический выбор - исторический выбор, закрепленный в Конституции Грузии", - отметил глава парламентского комитета по иностранным делам Николоза Самхарадзе.

Принятая резолюция должна помочь в осуществлении предвыборного обещания партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" о том, что до 2024 года Грузия будет готова к подаче документов на вступление в ЕС , говорится в сообщении.

Как пишет Украинская правда, в документе также говорится о намерении правительства укреплять связи с Китаем, Индией, Японией и Кореей, Центральной Азией и Ближним Востоком.

Кроме того, в постановление добавлен абсолютно новый пункт, который касается межгосударственных судебных разбирательств с РоSSийской Федерацией.

Сейчас в Страсбургском суде рассматривается два межгосударственных судебных дела Грузии и РоSSии - по августовской войне и практике массовых преследований, арестов, нападений и убийств грузинского населения на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации, например пытки и убийство Арчила Татунашвили.

Напомним, 11 декабря в Грузии получил полномочия парламент нового, десятого созыва.

На первом заседании нового парламента присутствовали только 88 депутатов из 150. Они представляли исключительно правящую партию "Грузинская мечта".

Депутаты от оппозиционных партий бойкотировали первое заседание, потому что считают результаты выборов сфальсифицированными. Они отказались заходить в парламент и требовали провести новое голосование. Более того, несколько партий, среди которых "Единое национальное движение" (партия, основанная Михеилом Саакашвили), решили отказаться от мандатов.

Во втором туре выборов, которые оппозиция бойкотировала, "Грузинская мечта" набрала около 90% голосов.