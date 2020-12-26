Ляшко: более 70% всех COVID-коек обеспечены кислородом

Сегодня в украинских больницах есть 29 487 свободных коек с кислородом, отметил главный санитарный врач Украины.

Ляшко: более 70% всех COVID-коек обеспечены кислородом
Фото: kmu.gov.ua

На сегодня более 70% всех коек, выделенных под больных с ковидом, обеспечены кислородом.

Об этом главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко написал в соцсети Facebook.

Всего в больницах перепрофилированы под оказание медицинской помощи людям, страдающим коронавирусной болезнью - 64 349 коек. Из них - 44 436 коек с кислородом, и это почти 70% от количества всех отведенных коек.

"На сегодняшний день в больницах имеем - 29 487 свободных коек с кислородом", - говорится в сообщении.

В среднем 55-60% госпитализированных с COVID-19 требуют кислородной поддержки.

Напомним, 25 декабря в Украине зафиксировано 7 709 новых случаев ковида, выздоровели 5 145 человек. Летальных случаев - 121.

По данным аналитиков Киевской школы экономики, количество новых выявленных случаев COVID-19 стабилизировалась еще в середине ноября. Пика в конце ноября и спада в декабре - не было.

Но Украина до сих пор остается в пятерке стран с наиболее критичной ситуацией по COVID-19. Пик заболеваемости COVID-19 в Украине с 14 тысячами новых выявленных случаев за сутки фиксировался в конце ноября, согласно статистике Министерства здравоохранения.

В то же время данные заболеваемости Национальной службы здоровья Украины показывают, что падение, которое якобы началось с 28 ноября, на самом деле не происходило. С середины ноября суточные показатели новых случаев COVID-19 находятся на плато - на уровне около 12 тысяч в день.

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