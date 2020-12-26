РоSSийской блогеру запретили въезд в Украину на три года
РоSSиянка нарушила порядок въезда-выезда в Крым.
Сегодня, 26 декабря, в аэропорте "Борисполь" пограничники запретили въезд в Украину роSSийской блогеру.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.
Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили 26-летнюю россиянку, которая нарушила порядок въезда-выезда в Крым.
Нарушителем оказалась роSSийская блогер.
"Иностранку пограничники в Украину не пропустили и, кроме того, на три года запретили ей въезд в нашу страну. Сейчас россиянка ждет обратного рейса", - говорится в сообщении.
Напомним, роSSийскому рок-музыканту, актеру и радиоведущему Петру Мамонову запретили въезд в Украину.
Запрет на въезд в Украину на три года из-за незаконного посещения оккупированного Крыма получила и ведущая новостей роSSийского телеканала "РБК".