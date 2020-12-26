РоSSийской блогеру запретили въезд в Украину на три года

РоSSиянка нарушила порядок въезда-выезда в Крым.

РоSSийской блогеру запретили въезд в Украину на три года
Фото: Державна прикордонна служба

Сегодня, 26 декабря, в аэропорте "Борисполь" пограничники запретили въезд в Украину роSSийской блогеру.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили 26-летнюю россиянку, которая нарушила порядок въезда-выезда в Крым.

Нарушителем оказалась роSSийская блогер.

"Иностранку пограничники в Украину не пропустили и, кроме того, на три года запретили ей въезд в нашу страну. Сейчас россиянка ждет обратного рейса", - говорится в сообщении.

Напомним, роSSийскому рок-музыканту, актеру и радиоведущему Петру Мамонову запретили въезд в Украину.

Запрет на въезд в Украину на три года из-за незаконного посещения оккупированного Крыма получила и ведущая новостей роSSийского телеканала "РБК".

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