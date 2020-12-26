Новобранцы приняли присягу в 16 воинских частях

На верность Украине присягнули более 700 молодых нацгвардейцев.

В 16 воинских частях Украины новобранцы приняли присягу на верность украинскому народу.

Об этом сообщает пресс-служба МВД .

Более 700 молодых новобранцев "поклялись служить, защищать и быть верными народу Украины".

"С оружием в руках военнослужащие срочной службы и военнослужащие по контракту присягнули быть честными, верными и преданными воинами, добросовестно и настойчиво выполнять свои обязанности и всегда быть готовыми встать на защиту родной страны", - говорится в сообщении.

В течение четырех недель новоиспеченные гвардейцы учились основам военного дела - знакомились с оружием, изучали тактику, учились ориентироваться на местности и овладевали тонкостями инженерной подготовки.

Напомним, 12 декабря, в День сухопутных войск ВСУ, на верность народу Украины присягнули более 500 воинов в различных регионах страны.