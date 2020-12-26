В римском Колизее появился украиноязычный аудиогид

В следующем году украиноязычные аудиогиды заработают в лондонском Тауэре и Версальском дворце.

В римском Колизее появился украиноязычный аудиогид
Колізей
Фото: planetofhotels.com

В Колизее в Риме появился украиноязычный аудиогид.

Как информирует пресс-служба ОПУ, это произошло в рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской.

Колизей - самый большой амфитеатр Древнего Рима, построенный в I в. н. э. По количеству посетителей Колизей занимает первое место в мире среди всех культурных памятников (сооружений) и третье - среди музеев, уступая лишь Лувру и Национальному музею Китая.

"Голосом" аудиогида стал украинский актер дубляжа Юрий Сосков. "Рад присоединиться к этому, по моему мнению, нужному проекту. Очень хорошо, что наша страна начала заниматься вопросом родного языка в музеях мира", - сказал он.

Введение украиноязычных аудиогидов является частью направления “культурная дипломатия”. Этот проект призван распространять украинский язык в мире, чтобы голос Украины звучал на самых выдающихся мировых достопримечательностях.

По словам жены Президента Украины, в следующем году украиноязычные аудиогиды заработают в лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческом музее в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста - Яд Вашем, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

Добавим, это уже девятый аудиогид в музеях, который заработал в рамках проекта.

Напомним, в сентябре Елена Зеленская во время визита в Соединенные Штаты Америки инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.

В июне аудиогид на украинском языке появился в одном из крупнейших музеев Австрии - художественной галерее Альбертина в Вене.

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