Ковид обнаружили у 78 украинских военнослужащих

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 12 человек.

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины коронавирусом заболели еще 78 человек.

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 12 человек.

Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 423 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток, - 34 человека.

По состоянию на 26 декабря коронавирус обнаружили у 2 427 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 11 161 человек, летальных случаев - 37.

Напомним, 25 декабря в Украине зафиксировано 7 709 новых случаев ковида, выздоровели 5 145 человек. Летальных случаев - 121.

По данным аналитиков Киевской школы экономики, количество новых выявленных случаев COVID-19 стабилизировалось еще в середине ноября. Пика в конце ноября и спада в декабре - не было.

Но Украина до сих пор остается в пятерке стран с наиболее критической ситуацией по COVID-19. Пик заболеваемости COVID-19 в Украине с 14 тысячами новых выявленных случаев за сутки фиксировался в конце ноября, согласно статистике Министерства здравоохранения.

В то же время данные заболеваемости Национальной службы здоровья Украины показывают, что падение, которое якобы началось с 28 ноября, на самом деле не происходило. С середины ноября суточные показатели новых случаев COVID-19 находятся на плато - на уровне около 12 тысяч в день.