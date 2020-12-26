"Квартал 95" высмеял активистов SaveФОП, которые пришли на концерт студии

То есть концерт был и во дворце, и за его стенами, заявил ведущий.

Студия "Квартал 95" высмеяла активистов движения SaveФОП, которые 22 декабря пришли к Национальному дворцу искусств "Украина", где проходил концерт "Вечернего квартала".

Ведущий шоу "Чисто News" Степан Казанин отметил: "22 декабря во время съемок новогоднего концерта "Вечернего квартала" под зданием дворца "Украина" протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во дворце, и за его стенами".

Казанин добавил, что из-за карантина это первый случай, когда на концерте "Квартала" было меньше людей, чем на улице.

Его коллега Ирина Сопонару в свою очередь отметила, что "некоторые из них уже заработали на митингах больше, чем им пообещал Зеленский".

"Не совсем понятна неудовлетворенность протестующих. Пикеты ФЛП продолжаются уже несколько дней, и некоторые из них уже заработали на митингах больше, чем им пообещал Зеленский (8 тыс. грн, - ред.)", - cказала она.

Напомним, предприниматели требуют отмены запрета на ведение бизнеса во время действия жесткого локдауна.

В ноябре и в начале декабря между протестующими и правоохранителями произошли несколько стычек, в том числе и при попытке установления палаток на Майдане.