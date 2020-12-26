Оккупанты обстреляли частный дом в Водяном
За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны РФ.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
Все нарушения были отмечены неподалеку Водяного, что на Приазовье. Оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме обстрела украинских позиций, вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.
На многочисленные обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские военнослужащие оказали противнику отпор.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Напомним, 24 декабря на Донбассе ранения получили двое украинских военных.
С начала 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибли почти полсотни украинских военных, ранены более 300 бойцов.