Оккупанты обстреляли частный дом в Водяном

За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Оккупанты обстреляли частный дом в Водяном
Фото: glavcom.ua

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны РФ.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Все нарушения были отмечены неподалеку Водяного, что на Приазовье. Оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме обстрела украинских позиций, вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

На многочисленные обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские военнослужащие оказали противнику отпор.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 24 декабря на Донбассе ранения получили двое украинских военных.

С начала 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибли почти полсотни украинских военных, ранены более 300 бойцов.

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