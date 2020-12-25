В Великобритании вакцинировали более 600 тысяч человек

Ранее в этом месяце Великобритания стала первой страной в мире, которая начала вакцинацию от COVID-19.

С начала вакцинации в Великобритании первую дозу вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech получили более 600 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социальной помощи страны.

"Правительство сегодня опубликовало данные, свидетельствующие, что количество людей, получивших вакцину в Великобритании с 8 по 20 декабря, составляет 616 933", - говорится в заявлении.

В начале этого месяца Великобритания стала первой страной в мире, которая начала вакцинацию препаратом, произведенным компаниями Pfizer и BioNTech.

В общей сложности Великобритания заказала 40 миллионов доз вакцины Pfizer, а министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что он ожидает получить миллионы доз до конца года.

Первыми вакцины получают жители домов престарелых в возрасте от 80 лет при участии медицинского и социального персонала в более 500 местах вакцинации, сообщает правительство.

В последнее время в Великобритании быстро распространяется новый штамм коронавируса, который на 70% заразнее обычного. В связи с этим некоторые административные единицы королевства подпадают под строгие ограничения по COVID-19.

25 декабря Британское правительство ввело новые жесткие ограничения в стране из-за ситуации с распространением COVID-19.

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