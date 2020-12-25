В Беларуси умер дипломат, назначенный послом в США

25 декабря умер заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, полгода назад назначенный на должность посла Беларуси в США .

Об этом сообщает русская служба “Голоса Америки”.

Как отмечает издание, 49-летний дипломат ранее получил положительный тест на коронавирус.

Кравченко был назначен на должность посла в США в июле, но дипломат не успел выехать на работу в Америку и жил в Беларуси.

Это было первое за 12 лет назначение белорусского посла в Соединенных Штатах.

В 2008 году США ввели санкции против правительства Александра Лукашенко за нарушения прав человека. После этого стороны сократили штат посольств и отозвали послов. Вместо них миссии в обеих странах возглавляли временные поверенные. В качестве такого поверенного как раз и работал Кравченко с 2008 по 2014 годы. Он пробыл на дипломатической службе более 25 лет.

В Беларуси со дня выборов президента, 9 августа, продолжаются массовые акции протеста против фальсификаций и режима Лукашенко, во время которых силовики применяют против митингующих силу и спецсредства. Александр Лукашенко отказывается передавать власть и провел тайную инаугурацию.