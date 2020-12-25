Зеленский подписал бюджет-2021

Верховная Рада Украины приняла в целом проект бюджета на 2021 год 15 декабря.

Зеленский подписал бюджет-2021
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения – 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн.

Вместе с тем на борьбу с пандемией в следующем году выделят 19,4 млрд грн, из которых:

  • 15,8 млрд грн - программа медицинских гарантий;
  • 2,6 млрд грн - закупка вакцин;
  • 1 млрд грн - профилактика распространения COVID-19 в школах.

Кроме того, планируется создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19.

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Также запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6000 грн; и с 1 декабря 2021 - 6500 грн.

15 декабря Верховная Рада Украины на заседании приняла в целом проект бюджета на 2021 год. За проголосовали 289 нардепов. Между первым и вторым чтениями правительство увеличило прогнозируемые доходы на 21 млрд грн – с 1071 млрд грн до 1092 млрд грн. Расходы установлены на уровне 1347 млрд грн.

21 декабря документ подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. После этого документ был передан на подпись президенту.

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