Подаренная Лаврову украинская икона вернулась в Боснию

Подаренную роSSийскому министру иностранных дел Сергею Лаврову икону с украинской печатью вернули на территорию Боснии и Герцеговины.

Посол Боснии в РоSSии Зелько Самарджия заявил Radio Slobodna Evropa, что привез икону из столицы РоSSии.

"Я лично привез икону из Москвы и передал ее в офис председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика", - сказал Самарджия.

Именно Додик и вручил Лаврову украинскую икону, после чего представители Республики Сербской требовали его отставки.

Босния и Герцеговина просят проверить происхождение иконы через официальные ведомства, в частности Интерпол.

14 декабря Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, которую, вероятно, вывезли из Луганска. Как писали местные СМИ , в подтверждение подлинности иконы показали официальную печать на обороте. На ней указано, что картина была собственностью Украинской ССР. В Министерстве культуры и информполитики Украины сообщили, что печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело по факту передачи украинской иконы Лаврову.