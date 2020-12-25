Папа Римский в рождественской речи вспомнил об Украине

Фото: Vatican News

Папа Римский Франциск в приветственной речи по случаю Рождества вспомнил об Украине и конфликте на Донбассе.

Об этом пишет Vatican News.

"Пусть Сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества и привлеченных стран в соблюдении прекращения огня в Нагорном Карабахе, также как в восточных регионах Украины, и в содействии диалогу, как единственному пути, ведущему к миру и примирению", - отметил Папа Франциск.

Он также напомнил об экологическом кризисе и нарушении экономического и социального равновесия, которые были обострены пандемией. Папа Римский призвал мир быть единым и не возводить барьеры.

"Мы все в той же лодке", - отметил он.

В этом году рождественские служения Папы Франциска в Ватикане проходят в онлайн-формате, без участия приглашенных.

Напомним, что в июне Папа Римский Франциск призвал молиться за пострадавших от паводка в Украине. Понтифик пожелал "Господнего утешения и братской помощи". Также Папа Римский неоднократно призывал молиться за мир в Украине во время праздничных служений.