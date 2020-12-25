Зеленский: "Мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват"

Татарова "отстранили от дел НАБУ, прокуратуры" и передали эти полномочия другому заместителю Ермака.

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал главу своего Офиса Андрея Ермака из-за подозрения его заместителя Олега Татарова в коррупции во время работы в корпорации экс-нардепа Максима Микитася "Укрбуд".

Президент считает, что заявление о "коррупции во времена Зеленского" не является честными, потому что дело Татарова касается 2017 года. Об этом глава государства сообщил в интервью "Фокусу".

"Как только появились новости о Татарове, я вызвал Ермака и сказал:" Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти ". Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили ", - отметил президент.

Он добавил, что Татарова "отстранили от дел НАБУ, прокуратуры". Эти полномочия передали другому заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову.

"Это конфликт интересов. Поэтому мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват. Хочу подчеркнуть: если те, кто работает со мной, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены. И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел. В армии ничего не крали, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали ", - заявил президент.

Напомним, что в июле 2020 года детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, которая организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания. Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривен подозреваются восемь человек. Расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела.

18 декабря заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Его подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Татаров является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него, в деле фигурируют заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный собственник ООО «Укрбуд Девелопмент» Максим Микитась.

Следствие считает, что Татаров может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

24 декабря Высший антикоррупционный суд должен был избрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура отметила, что будет просить взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривен залога.Однако еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ . По данным источников, соответствующее решение подписал заместитель Офиса генпрокурора Алексей Симоненко.

Позже стало известно, что заседание по избранию меры пресечения Татарову перенесли на понедельник, 28 декабря, поскольку после передачи дела от НАБУ в СБУ неизвестно, кто должен представлять обвинение.

Накануне Печерский райсуд столицы обязал Офис генпрокурора передать дело от НАБУ другому правоохранительному органу - ГБР. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать исключительно ВАКС. Соответственно, Печерский суд таких решений принимать не может.

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров пригрозил наказать “правовыми методами” руководителя НАБУ Артема Сытника. Татаров сказав, що Сытник "зарвался".