Зеленский: "Все ждут, когда посадят Порошенкао"
Президент считает, что расследование катастрофы военного самолета менее громким для общества, чем уголовные дела против его предшественника.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что расследование авиакатастрофы военного самолета Ан-26 на Харьковщине для большинства украинцев не является громким, так как "все ждут, когда посадят Порошенко".
Об этом Зеленский рассказал в интервью "Фокусу", не уточнив, на какие данные он опирается в этом утверждении.
"Еще есть авиакатастрофа нашего военного самолета Ан-26 на Харьковщине. Все думали, что никто не будет наказан, но всех накажут. Есть три подозрения военным должностным лицам, которые входят в топ военных страны. Ведется следствие. Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко ", - заявил президент.
На вопрос о том, интересовался ли президент состоянием уголовного дела в отношении Петра Порошенко, он ответил, что "это - в правоохранительные органы".
"Я не имею права ей (генпрокурору Ирине Венедиктовой. - Ред.) так говорить. Она сама знает, что должна всех воров посадить. Это ее задачи. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет", - заявил Зеленский.
Напоминаем, что Печерский суд Киева 22 декабря, который рассматривал дело авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом, отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова.
Командира воинской части и руководителя полетами группы взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога. Их обоих подозревают в нарушении правил полетов, подготовки к ним и нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, что стало причинами катастрофы.