Зеленский: "Все ждут, когда посадят Порошенкао"

Президент считает, что расследование катастрофы военного самолета менее громким для общества, чем уголовные дела против его предшественника.

Зеленский: "Все ждут, когда посадят Порошенкао"
Фото: instagram/zeteam2019

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что расследование авиакатастрофы военного самолета Ан-26 на Харьковщине для большинства украинцев не является громким, так как "все ждут, когда посадят Порошенко".

Об этом Зеленский рассказал в интервью "Фокусу", не уточнив, на какие данные он опирается в этом утверждении.

"Еще есть авиакатастрофа нашего военного самолета Ан-26 на Харьковщине. Все думали, что никто не будет наказан, но всех накажут. Есть три подозрения военным должностным лицам, которые входят в топ военных страны. Ведется следствие. Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко ", - заявил президент.

На вопрос о том, интересовался ли президент состоянием уголовного дела в отношении Петра Порошенко, он ответил, что "это - в правоохранительные органы".

"Я не имею права ей (генпрокурору Ирине Венедиктовой. - Ред.) так говорить. Она сама знает, что должна всех воров посадить. Это ее задачи. Хотя поймите, что у нее нет всех возможностей. Все впереди, все обязательно будет", - заявил Зеленский.

Напоминаем, что Печерский суд Киева 22 декабря, который рассматривал дело авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом, отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова.

Командира воинской части и руководителя полетами группы взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога. Их обоих подозревают в нарушении правил полетов, подготовки к ним и нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, что стало причинами катастрофы.

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