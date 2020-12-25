Обвиняемый в убийстве сына экс-депутата Киевсовета Соболева частично признал вину и назвал цель преступления

Он утверждает, что целью нападения было запугивание.

Обвиняемый в убийстве трехлетнего сына бизнесмена и экс-депутата Киевсовета Вячеслава Соболева Андрей Лаврега частично признал свою вину.

24 декабря во суде ему зачитали обвинительный акт, пишет "Судебный репортер". Лаврега заявил, что признает свою вину и раскаивается, но сам обвинительный акт признает не полностью.

"Я нажимал на спусковой крючок, я использовал предоставленное мне оружие. Но относительно 115-й статьи Уголовного кодекса [умышленное убийство] я не согласен полностью, так как никакого намерения наносить ... убивать или калечить Соболева Вячеслава Александровича я не имел. И следствие об этом очень хорошо знает ", - заявил он.

По словам обвиняемого, выстрел не был предназначен для убийства.

"Целью данной акции было, правильно сказать, запугивание, а не убийство", - заявил он.

Другой обвиняемый Евгений Семенов вину не признает. Следующее заседание по делу назначено на 20 января.

Напомним, что 1 декабря 2019 года в Киеве обстреляли автомобиль основателя первой сети донецких супермаркетов и на тот момент депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате погиб его трехлетний сын.

Через 12 часов после происшествия полиции удалось задержать подозреваемых в убийстве ребенка.

4 декабря подозреваемых арестовали на два месяца без права внесения залога.

17 декабря полиция и прокуратура установили подозреваемого в организации покушения на Соболева. Это - 25-летний гражданин РоSSии.

В январе Офис генерального прокурора поручил расследовать уголовное дело по факту нападения на семью депутата Киевсовета Вячеслава Соболева и убийства его 3-летнего сына Главному следственному управлению Национальной полиции Украины. Также была изменена группа прокуроров.

30 апреля 2020 года заочно сообщили о подозрении вероятному причастному к покушению на убийство депутата Киевсовета Вячеслава Соболева и убийства его трехлетнего сына. Фигурант дела объявлен в международный розыск.