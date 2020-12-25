Зеленский рассказал, почему Скалецкая и Емец не справились с вызовом коронавируса

"Вирус психологически убивал министров".

Зеленский рассказал, почему Скалецкая и Емец не справились с вызовом коронавируса
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Владимир Зеленский считает, что коронавирус психологически убивал министров здравоохранения Зоряну Скалецкую и Илью Емца, и они не могли очень быстро выполнять свои задачи.

В интервью изданию "Фокус" глава государства сравнил ковид с войной и отметил, что командир должен вести солдата в атаку, а не наоборот.

"Если он не ведет, а первым в атаку бежит солдат, надо менять командира. Если командира убили, надо чтобы появился другой. Здесь то же самое. Я считаю, что вирус психологически убивал министров. Они не могли очень быстро выполнять задачи не потому, что плохие, а потому что были министрами в такое время ", - заявил он.

Зеленский отметил, что Скалецкая "была прекрасным министром", и он бы хотел, чтобы она осталась.

"В Новых Санжарах Скалецкая психологически не понимала, почему люди так ведут себя [в феврале в поселок привезли эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, но местные жители выступили против, запрещая автобусам въезжать в местный санаторий]. Я ей звонил и объяснял. Мы посоветовали ей уйти с людьми на изоляцию, чтобы они не переживали ", - добавил президент.

От Ильи Емца, по словам Зеленского, требовали работать 24 часа в сутки.

"Считаю, что для него это было сложно. Из-за эпидемии COVID-19 он не смог, хотя я уважаю его", - отметил он.

Нынешнего руководителя Минздрава Максим Степанова Зеленский назвал "самым прочным из всех", но сказал, что оценивать его работу сложно.

"Результат мы с вами увидим в феврале и марте следующего года. Я поставил ему задачу: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале", - отметил президент.

Напомним, что Зоряна Скалецкая была министром здравоохранения с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. За день до этого, 3 марта, в Украине обнаружили первого заболевшего коронавирусом.

4 марта Рада утвердила новый состав Кабмина Дениса Шмыгаля, который сменил на посту премьер-министра Алексея Гончарука. Вместо Зоряны Скалецкий, которая до 5 марта находилась в обсервации вместе с эвакуированными из Китая украинцами, главой Минздрава стал хирург Илья Емец.

Однако Емец пробыл в должности меньше месяца - 30 марта Рада отправила его в отставку с должности министра здравоохранения. Нового министра депутаты смогли назначить со второй попытки - им стал Максим Степанов.

Емец считал, что его уволили "из-за позиции Супрун".

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