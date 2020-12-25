Епифаний поздравил верующих западного обряда с Рождеством

"Несмотря на все, мы видим, что пришествие Сына Божия в мир дает возможность людям измениться к лучшему".

Епифаний поздравил верующих западного обряда с Рождеством
Фото: facebook/Митрополит Епіфаній

Митрополит Киевский и всея Ураины Епифаний поздравил верующих западного обряда с Рождеством Христовым.

На своей странице в Facebook он отметил, что событие Рождества Христова объединяет всех в мире и согласии друг с другом.

"Более двух тысячелетий прошло от Рождества Христова, и это время сопровождалось различными вызовами и испытаниями. Но несмотря на это, мы видим, что пришествие Сына Божия в мир дает возможность людям измениться к лучшему. Рождество Христово напоминает нам о безграничной к нам любви Бога, который сошел с небес и стал Человеком, чтобы мы могли обожиться по благодати и достичь вечной и блаженной жизни. Давайте не бояться жить с Богом, открыв Ему двери в свои сердца. Поэтому мы никогда не будем одинокими в радости, а также в испытаниях, которые должны преодолевать ради духовного роста ", - отметил предстоятель Православной церкви Украины.

В 2015 году в то время секретарь СНБО Александр Турчинов выступил с идеей перенести празднование Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря. Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) такой шаг поддержал. Президент Петр Порошенко сказал, что не имеет права решать, когда в Украине следует праздновать Рождество Христово, но назвал мудрым праздновать его дважды.

В 2017 году Порошенко подписал указ о всеукраинском выходном 25 декабря.

Напомним, недавно предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что празднование Рождества Христова в один день 25 декабря в Украине возможно после того, когда к такому решению "созреют" Церковь и верующие. По его словам, более 60% украинцев - против празднования 25 декабря.

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