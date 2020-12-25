Точную причину не называют, однако очевидцы сообщают об умышленном взрыве.

В Египте на Синайском полуострове взорвался газопровод. Никто не пострадал, чрезвычайное происшествие не повлияло на поставку газа в жилые и промышленные районы Синая.

Об этом сообщил губернатор Северного Синая Мохаммед Абдель Фадиль Шушу, пишет AP.

Причины взрыва устанавливаются, но сотрудники службы безопасности и очевидцы на условиях анонимности сообщили о том, что перед взрывом заметили неизвестных людей, которые установили какие-то приборы и скрылись. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность.

Месяцем ранее состоялось аналогичное ЧП, но тогда об ответственности за взрыв на газопроводе заявила связанная с ИГИЛ террористическая организация. Тогда в ИГИЛ заявили, что боевики взорвали несколько устройств для повреждения трубопровода, по которому транспортируется газ из Египта в Израиль.

Борьба Египта с боевиками на севере Синая длится годами. Ситуация обострилась в 2013 году после военного переворота, в результате которого был свергнут президент Мохаммед Мурси.

В 2015 году на Синайский полуостровов упал роSSийский самолет рейса Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург.

Погибли все 217 пассажиров и семь членов экипажа. В ИГИЛ заявили, что к авиакатастрофе причастна связанная с ним группировка "Синайская провинция". При этом боевики утверждали, что самолет сбили по случаю годовщины присяги египетской группировки на верность "исламскому государству". Власти РоSSии и Египта отрицали причастность террористов к катастрофе.