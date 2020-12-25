Разумков считает, что оснований для досрочных парламентских выборов нет

Если такие предпосылки возникнут, спикер парламента обещает действовать в рамках закона.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что пока нет оснований для досрочного прекращения полномочий парламента девятого созыва.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112", говорится на сайте ВР.

"Если мы говорим о работе парламента, то сегодня он работает. Вы видите и количество законов, которые мы рассматриваем, и количество народных депутатов, которые непосредственно участвуют в работе Верховной Рады Украины, как в зале, так и за его пределами, и много других вещей. Они доказывают, что сегодня парламент является дееспособным ", - отметил он.

Разумков выразил надежду, что причин для роспуска нардепов не будет и впредь.

Впрочем, по словам Дмитрия Разумкова, если же предпосылки таки возникнут, он будет действовать в рамках закона.

"Любая политическая сила всегда должна быть готова к выборам", - сказал председатель Верховной Рады.

Напомним, что президент Владимир Зеленский не исключал роспуска парламента в случае отказа голосования за его законопроект, предлагавший прекратить полномочия Конституционного суда.

Впрочем, этот закон так и не попал на голосование, Рада разработала и приняла другие документы, направленные на урегулирование конституционного кризиса.