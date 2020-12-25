"Не готовь камеру другому, потому что сам в нее сядешь", - "ЕС" о заявлении Зеленского о Порошенко

Политсила отреагировала на утверждение президента о том, что "все ждут, когда посадят Порошенко".

В партии "Европейская солидарность" прокомментировали заявление президента Владимира Зеленского из интервью относительно ожиданий "посадки" Петра Порошенко.

В пресс-службе " ЕС " заявили, что "интервью Зеленского и его навязчивые фантазии относительно Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования пятого президента и лидера украинской проевропейской оппозиции".

В партии отметили, что Владимир Зеленский, согласно социологическим опросам Центра Разумкова, признан разочарованием года.

"Зеленский утверждает, что отстранил одного из руководителей своего офиса Татарова, но сам Татаров это опроверг. Зеленский говорит, что не влияет на прокуратуру, но за три часа до суда над Татаровым прокуратура Зеленского передает дело заместителя офиса Зеленского менеджеру Зеленского и по совместительству главе СБУ ", - заявили в партии.

В " ЕС " также отметили, что "дело Юрченко замяли, Холодова - забыли, а ограбление государства Коломойским - вообще табу".

"Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому, потому что сам в нее сядешь", - добавили в "Евросолидарности".

Напомним, в интервью изданию "Фокус" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расследование авиакатастрофы военного самолета Ан-26 на Харьковщине для большинства украинцев не является громким, так как "все ждут, когда посадят Порошенко".