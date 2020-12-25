Жена Святаша занялась в Москве ресторанным бизнесом с дочерью Пескова

Новые владельцы получили свои доли после выхода из бизнеса основателя сети Гургена Мкртичяна.

Жена Святаша занялась в Москве ресторанным бизнесом с дочерью Пескова
Анжеліка Святаш

Жена бывшего народного депутата Украины Дмитрия Святаша Анжелика стала совладелицей сети московских закусочных ООО "Сеть столичных бистро" вместе с 22-летней дочерью спикера президента РФ Дмитрия Пескова.

Об этом сообщает роSSийское издание "Открытые медиа" со ссылкой на сведения сервиса "СПАРК-Интерфакс".

Отмечается, что новые владельцы получили свои доли после выхода из бизнеса основателя сети Гургена Мкртичяна.

ООО "Сеть столичных бистро" он основал в феврале этого года, До этого бизнесом Мкртичян не занимался. Над чем он работает сейчас, неизвестно.

Мкртичян разделил свою долю в компании в такой пропорции: Анжелика Святаш - 50%; "Инвестиционная компания Атлант" (была основана в января 2020 года Михаилом Тарановским) - 40%, Елизавета Пескова - 10%.

Напомним, в ноябре 2019 года депутата Верховной Рады VII и VIII созывов и совладельца корпорации "АИС" Дмитрия Святаша объявили во всеукраинский розыск.

Ранее прокуратура Киева сообщила Святашу о подозрении за фактом завладения 1,1 млрд грн средств "УкрСиббанка" по ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и по ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины. В рамках этого уголовного производства были арестованы и переданы на ответственное хранение АРМА более 80% активов «АИС».

9 октября Святашу сообщили о подозрении в занесении недостоверных сведений в декларации.

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