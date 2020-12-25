Жена Святаша занялась в Москве ресторанным бизнесом с дочерью Пескова

Новые владельцы получили свои доли после выхода из бизнеса основателя сети Гургена Мкртичяна.

Жена бывшего народного депутата Украины Дмитрия Святаша Анжелика стала совладелицей сети московских закусочных ООО "Сеть столичных бистро" вместе с 22-летней дочерью спикера президента РФ Дмитрия Пескова.

Об этом сообщает роSSийское издание "Открытые медиа" со ссылкой на сведения сервиса "СПАРК-Интерфакс".

Отмечается, что новые владельцы получили свои доли после выхода из бизнеса основателя сети Гургена Мкртичяна.

ООО "Сеть столичных бистро" он основал в феврале этого года, До этого бизнесом Мкртичян не занимался. Над чем он работает сейчас, неизвестно.

Мкртичян разделил свою долю в компании в такой пропорции: Анжелика Святаш - 50%; "Инвестиционная компания Атлант" (была основана в января 2020 года Михаилом Тарановским) - 40%, Елизавета Пескова - 10%.

Напомним, в ноябре 2019 года депутата Верховной Рады VII и VIII созывов и совладельца корпорации "АИС" Дмитрия Святаша объявили во всеукраинский розыск.

Ранее прокуратура Киева сообщила Святашу о подозрении за фактом завладения 1,1 млрд грн средств "УкрСиббанка" по ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и по ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины. В рамках этого уголовного производства были арестованы и переданы на ответственное хранение АРМА более 80% активов «АИС».

9 октября Святашу сообщили о подозрении в занесении недостоверных сведений в декларации.