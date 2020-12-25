Бывший охранник экс-руководителя "Правого сектора" Дмитрия Яроша и военнослужащий Вооруженных сил Украины провел в роSSийской колонии 3 года.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman Александр Шумков

Украинский политзаключенный и военнослужащий Вооруженных сил Александр Шумков, которого 3 года незаконно удерживали в роSSийской колонии, вернулся в Украину.

Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, почти весь срок заключения в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области Шумкова удерживали в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания.

"Из колонии он был освобожден еще 23 декабря и перемещен в «центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области". В настоящее время он пересек роSSийско-украинскую границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска "Бачевск", где его встретили родные, представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ", - сообщила Денисова.

Она отметила, что сегодня же Шумков отправится в Херсон в военную часть, где до задержания проходил военную службу.

Напомним, Шумкова похитили в Украине и задержали в РоSSии 6 сентября 2017 года. В декабре 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил его к четырем годам общего режима за членство в "Правом секторе".

Он был охранником Дмитрия Яроша с ноября 2013-го по ноябрь 2014 года.

После ухода из "Правого сектора" Шумков поступил по контракту в 11 бригаду армейской авиации сухопутных войск, где начал служить в Херсонской области.

17 августа 2017 он не вернулся с военной службы домой.