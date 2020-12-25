С начала суток на Донбассе ранены два украинских воина

Сегодня, 24 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранения получили двое украинских военных. С начала суток зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Большинство провокаций вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так недалеко от Водяного, что на Приазовье, враг четыре раза открывал огонь вблизи украинских позиций из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.

На этом же направлении в районе Красногоровки украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его госпитализировали с ранениями, угрозы жизни бойца нет.

Кроме того, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенного пункта Шумы противник вел обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате один боец получил огнестрельное ранение. Его доставили в медицинское учреждение.

Также сообщается, что на многочисленные обстрелы украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ.