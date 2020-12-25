Украина будет блокировать строительство опреснительной станции в оккупированном Крыму, - Кулеба

Украина будет блокировать реализацию проекта по строительству опреснительной станции в оккупированном Крыму.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что оккупационная администрация полуострова хочет привлечь к проекту крупную международную компанию.

"Раньше было заявление незаконной оккупационной "власти" в Крыму о привлечении крупной международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что он доволен реакцией РоSSийской Федерации на создание международной платформы для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма.