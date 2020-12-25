Треть депутатов переболели или болеют COVID-19 - Разумков

Высокий уровень заражений среди парламентариев объясняется их работой с избирателями.

Треть депутатов переболели или болеют COVID-19 - Разумков
Дмитро Разумков
Фото: welt.de

Около трети депутатов Верховной Рады переболели или сейчас болеют COVID-19, что негативно отразилось на интенсивности работы парламента.

Об этом в интервью каналу Рада сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Парламент, похоже, стал институтом, наиболее переболевшим в этом государстве, так как более 33% народных депутатов или переболели или болеют в данный момент COVID-19", - сказал Разумков, добавив, что "турборежим замедлен из-за ковида".

Высокий уровень заражений среди парламентариев глава Верховной Рады объяснил тем, что депутаты работают с избирателями.

Спикер заверил: интенсивность работы депутатов уменьшилась только в части, которая связана с пленарными заседаниями. В то же время заседания комитетов продолжаются.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что самый высокий риск инфицирования коронавирусом существует в заведениях общественного питания. Так он объяснил необходимость введения в Украине локдауна в январе.

С начала пандемии по состоянию на 24 декабря в Украине заболели 1 001 132 человека, 631 435 - выздоровели. От осложнений заболевания умерли 17 395 пациентов.

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