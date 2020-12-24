"Пленки Тупицкого" являются основанием для его отстранения, - представитель Зеленского в КС

Обнародованные в СМИ аудиозаписи с участием главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого записаны легально и ставят под сомнение его право продолжать работу в Конституционном Суде.

Об этом заявил представитель президента в КС Федор Вениславский, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, председатель КС был вызван 28 декабря в Офис генпрокурора для вручения подозрения в связи с записями, на которых Тупицкий обсуждает, как препятствовать расследованию и деятельности суда.

"По имеющейся у меня информации, пленки записаны в рамках проведения досудебного расследования, легально и со всеми необходимыми разрешениями. То есть суд разрешил осуществлять негласное наблюдение и снятие информации. И именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное производство и господин Тупицкий был вызван для объявления о подозрении", - рассказал Вениславский на брифинге.

По словам представителя президента в КС, дело возбуждено по ст.384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и ст.386 (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса Украины.

"Обнародование пленок, на которых фигурирует глава КС Тупицкий, уже свидетельствует, что он не соответствует критериям судьи КС, закрепленным в Конституции. Это высокие моральные качества, которых в настоящее время нет, и профессионализм, который также под вопросом. Думаю, этот факт является достаточным для того, чтобы судьи КС минимум на собрании, специальном заседании, рассмотрели вопрос, может ли судья Тупицкий быть судьей КС", - резюмировал Вениславский.

В свою очередь глава комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина отметила, что вызов для вручения подозрения главе КС является шагом в правильном направлении.

"Следующим шагом должно быть устранение господина Тупицкого с должности, как собственно и предусматривает Уголовный процессуальный кодекс. Это может сделать суд", - сказала она.

Напомним, 21 декабря "Схемы" опубликовали разговор главы КСУ Тупицкого, который свидетельствует о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела об экс-главе Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске.

Сегодня стало известно, что главу Конституционного суда Украины вызвали повесткой на 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий. Александру Тупицкому подготовили подозрение по одному из дел беглого судьи Татькова.